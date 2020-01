Tagatargemad

Merike Tsimmer on lapsest saadik olnud loodushuviline. Kuigi praegu ei pea Merike enam mesinikuametit ega tööta looduskaitsjana...

Merike Tsimmer on lapsest saadik olnud loodushuviline. Kuigi praegu ei pea Merike enam mesinikuametit ega tööta looduskaitsjana, võtame 2007. aasta Valgamaa aasta õppijaga jutuks just loodushariduse teema. Millised võimalused on Eestis ennast ise loodusetundjaks koolitada? Kas meie õppe- ja matkarajad on selles osas head abilised? Räägime, kuidas Merike nõustab MTÜ-sid ja käime Lüllemäe Rahvaõpistus, kus naine on olnud nii õppija kui ka õpetaja rollis. Tartu Ülikooli kunstimuuseumis näeme, kuidas õpetatakse korraga ajalugu ja käsitööd. Ave osaleb Kreeka vaasi maalimise kursusel. Hannes aga otsustab end proovile panna suusatajana ja hakkab tegema ettevalmistusi Tartu maratoniks.