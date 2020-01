Üha suuremaks ohuks Euroopa Liidu riikide loodusele on uued taimekahjustajad ja -haigused, mis on kaasa tulnud kolmandatest riikidest pärit taimedega. Eelmise aasta lõpul karmistusid reeglid sissetoodud taimedele, puu- ja köögiviljadele, marjadele ning seemnetele. "Osoon" käis Tallinna Lennujaamas asjasse selgust saamas. 2019. aasta suvel külastas Sander Loite Edela-Rootsis asuvat Nordens Arki loomaaeda, mis loodi 30 aastat tagasi ohustatud liikide kaitseks. Vaatamata lühikesele ajale on märkimisväärseid saavutusi looduskaitsebioloogias, osaletakse paljundamise ja taasasustamise programmides. Jätkub järjekindel töö väljasuremisohus loomade ja lindude päästmiseks. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Mattias Veermets, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.