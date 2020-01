Alma askeldab parajasti Luuasaare õuel, kui põõsastest ilmub välja ootamatu külaline. Laine on pika tee ette võtnud, kuna tema mure on suur ja...

Alma askeldab parajasti Luuasaare õuel, kui põõsastest ilmub välja ootamatu külaline. Laine on pika tee ette võtnud, kuna tema mure on suur ja vajab ärakuulamist. Nagu ta ise ütleb, et ei nuta iseenda, vaid oma riigi ja rahva pärast. Harry Ahven oma poja Henryga Morna linna ühes, Are ja Saara teises otsas, tunnevad, et elu on rutiin ning sellest on vaja välja tulla. Kummaline küll, aga neljakesi see asi ette võetaksegi. Laur Põder väisab vana kamraadi ehitusmaleva päevilt - vallavanem Raivo Tiiki.