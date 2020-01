Loodusepäev Osooniga

Liikide väljasuremine on maailmas väga tõsine probleem. Ol Pejeta looduskaitsealale Kesk-Keenias on salaküttide eest varjule toodud ohustatud liike.

Liikide väljasuremine on maailmas väga tõsine probleem. Ol Pejeta looduskaitsealale Kesk-Keenias on salaküttide eest varjule toodud ohustatud liike - siin elasid veel 2017. aastal kolm põhja valge-ninasarvikut. Kahjuks selle aasta märtsis isane loom suri, seega on kadunud ka lootus väljasuremisohus põhja valge-ninasarvikud päästa. Autor Sander Loite.