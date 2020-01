Hendrik Relvega Borneo vihmametsas

Vihm, mäekülgedel liuglev teerada, palavus, janu, verdimevad putukad – see on pisike osa ebamugavustest, millega üks tavaline penan oma retkedel kokku puutuma peab. Nemad muidugi ei pane seda tõelise metsarahvana väga tähelegi. Eurooplasele on seda aga peaaegu, et liiga palju. Kas seda rännakut tasus üldse ette võtta? Autor Hendrik Relve, režissöör Kalle Käesel, tootja Osakond OÜ