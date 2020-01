Kirsitubakas

R: Andres ja Katrin Maimik. O: Maris Nõlvak, Gert Raudsep, Getter Meresmaa, Anne Reemann, Viiu Maimik, Aap Salumets jt. Nooruslik suhtedraama esimesest armumisest. Kui aga tunded süttivad mitukümmend aastat vanema mehe vastu, on otsuste langetamine nii psühholoogiliselt kui ka sotsiaalsete normide tõttu palju keerulisem. Keelatud armastuses on nagu sõjas - häid valikuid polegi. Filmil on kirjeldustõlge.