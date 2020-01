Maahommik esitleb. Suus sulav Eesti

Põltsamaa on ääretult põnev piirkond, sest erinevalt paljudest teistest Eesti aladest ei ole siin väljakujunenud toidutraditsioone. Peakokk Angelica Udeküll sõidab aga kohale ja leiab eest fantastilised maitsed ning toiduajaloo, mille üle uhke olla. Kuidas teha ise Kosmose-marmelaadi? Kas Jõgeva kollase välja mõelnud Julius Aamisepp oli hull, et tema kontol oli lõpuks üle neljakümne uue kartulisordi? Kõik see ja palju muud päädib öise vähipüügiga, sest tuleb välja, et Põltsamaa on ajalooliselt kõva vähipiirkond. Saatejuht Angelica Udeküll, toimetaja Robert Kõrvits, montaažirežissöör Vladlen Pobjaržin, produtsent Laura Kõrvits.