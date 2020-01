Teeliste kirikud

Tänases saates uurime, mida põnevat pakuvad teelistele Viljandi kirikud.Samuti ajame juttu Tarmo Loodusega, käime Viljandi lossimägedes ja..

Pole kahtlustki, et suvi on parim aeg Eestimaal ringi reisimiseks, olgu siis kas üksi või koos sõpradega. Ent kas olete kunagi enne teele asumist mõelnud, et ühe peatuspunktina võiks külastada ka mõnd kirikut? Just ränduritele on juba üheteistkümnendat suve avatud üle 200 Eestimaa pühakoja. Tänases saates uurime, mida põnevat pakuvad teelistele Viljandi kirikud. Samuti ajame juttu Tarmo Loodusega, käime Viljandi lossimägedes ja Bonifatiuse Gildis. Autor ja režissöör Erle Iher, produtsent Peeter Võsu.