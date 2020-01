Kristjan otsib kodulinna tänavailt mõnda targemat meest, kellega nõu pidada. Ta kohtab mesinik Jaaku. Linnamees too küll pole, aga arukas nägu...

Kristjan otsib kodulinna tänavailt mõnda targemat meest, kellega nõu pidada. Ta kohtab mesinik Jaaku. Linnamees too küll pole, aga arukas nägu on tal peas. Vanemkonstaabel Priit Torim tabab poisikese võõrast aiast õunu varastamas. Selle operatsiooni ajal leiab aset tema ja lapsevankriga jalutava Ursula kohtumine. Oma vibutalus redutavat Allanit külastab Ülo. Ja nagu selle külamehe puhul sageli juhtub, lõpeb jutuajamine seegi kord natuke imelikult. Igatahes Allani tuju on tükiks ajaks rikutud.