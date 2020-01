Tagatargemad

Marju Heldema on Haapsalu kutsehariduskeskuse käsitöövaldkonna juhtõpetaja ja 2008. aasta parima koolitaja tiitli omanik.

Marju Heldema on Haapsalu kutsehariduskeskuse käsitöövaldkonna juhtõpetaja ja 2008. aasta parima koolitaja tiitli omanik. Marju leiab, et tiitel tekitas temas vastutuse tunde ja kõrgendatud ootused ning see pole sugugi lihtne. Vaatame, kuidas ise seepi teha ja käime koos Ave ning Hannesega tantsukursustel õpitut proovimas.