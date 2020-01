Kuidas korraldada sporditarbed nii, et see oleks mõistlik ja keskkonnasõbralik?

Judoka Aleksei Budõlini pere on läbinisti sportlik ja pole siis ime, et aastatega koguneb nende riidekappidesse hulgaliselt erinevaid spordirõivaid ning -jalatseid. Kuidas korraldada sporditarbed nii, et see oleks mõistlik ja keskkonnasõbralik? Ekspert Enda Pärismal on perele paar ülesannet ja rida häid nõuandeid. Tehke kindlasti kodus järele! Saatejuht Lisette Kampus, režissöör Marek Miil.