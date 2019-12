Eesti lood

11- aastane mäesuusataja Kelly on erakordne nähtus. Isa pani tüdruku suuskadele, kui too oli vaid 2- aastane. Praeguseks teatakse Kellyt üle maailma

Kelly isa pani tüdruku suuskadele, kui too oli vaid 2-aastane. Üle maailma tuntud Kelly osales suusafilmides, suursponsorid võtsid ta enda tiiva alla ja nüüdseks sooritab ta trikke, mida ükski naine maailmas pole siiani suutnud. Lumehooajal reisib Kelly Ameerika, Aasia ja Euroopa vahet. Kõik see on kordades rohkem, kui ükski freestyler sellises vanuses on saavutanud. Freestyle'i fanaatikutest Kelly ja tema isa liiguvad ühise eesmärgi suunas jõuda oma alal absoluutsesse tippu. Režissöörid Andzei Matsukevits ja Roman Neimann. Tootja Allfilm OÜ.