Uuevariku rahval on ärev päev - minnakse Tallinna, et pangast laenu saada. Annemai kohkub pilvedesse kippuvatest linnamajadest nii ära, et laseb poeg Intsul üksinda tulle minna. Oma isa sünnilinna ilmub taaskord Margna isiklikult. Ta läheb uudishimust uurima, mida kujutab endast uus kirik, ühtlasi ka spaa. Seal leiab aset päris terav taasnägemine oma kunagise arengudirektor Ahvenaga. Laine ja Kristjan naudivad oma majas üle hulga aja vaikust - noorem põlvkond on mõneks ajaks taas Tallinna taandunud.