Tundub, et pianist Vaapo päev veab vägisi viltu. Vaevalt on ta pubis koha sisse võtnud, kui lauda istub Mare, kelle ees pillimehe südametunnistus just päris puhas ei ole. Aga nagu selgub, seab vaese elukunstniku asjad joonde hoopis Tiina. Kristjan leiab, et Alma on hakanud mässulist juttu rääkima. Georg aga kinnitab, et samamoodi räägib isegi riigi president. Laur Põder võtab abielu säilitamiseks tarvitusele erakordsed abinõud. Aga kas neist ka kasu on?