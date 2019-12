UUS! Maahommik esitleb. Suus sulav Eesti

Esimeses saates sõidab peakokk Angelica Udeküll ringi Põhja-Eestis, et aru saada, milline on rannarahva traditsiooniline köök. Kuidas maitsevad koos räim, hapendatud piim ja rannaliivalt korjatud sinepitaim - seda hindavad Elephants From Neptune'i mehed. Saatejuht Angelica Udeküll, toimetaja Robert Kõrvits, montaažirežissöör Vladlen Pobjaržin, produtsent Laura Kõrvits.