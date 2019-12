Kahe näoga mees

Enamus inimesi tunneb Alvar Tiislerit kui säravat spordireporterit teleekraanilt. Veidi vähem inimesi on aga kursis Alvari teise tööga.

Enamus inimesi tunneb Alvar Tiislerit kui säravat spordireporterit teleekraanilt, kes oskab lisada pulbitsevaid emotsioone nii jalgpallikommentaaridele kui ka meeleolukat muhedust diktoritööle spordiuudiste otse-eetris. Veidi vähem inimesi on aga kursis Alvari teise tööga, mida ta teeb niisama suure innuga kui spordiajakirjaniku oma. Alvar on tipptasemel laulja ja ooperinäitleja, kelle esinemisi sooloartistina on Eesti kõrval hinnatud ka mujal maailmas, näiteks Moskvas ning Tel Avivis. Milline on ühe mehe elu, kel mitu vaimustavat superoskust mantli hõlma alt võtta. Autor Mirjam Matiisen, režissöör Sten Lukas, produtsent Hannela Lippus.