Kosmos '68 - Legendid vol 1

Muusikadokumentaal "Kosmos '68" on midagi sellist, mida peaks nägema iga erksam noor ja mitte enam nii noor, sest see räägib ju meie maast ning rahvast. Ausalt ja kaasaelamist võimaldaval moel. Film jutustab inimestest, kes tõid 1960. aastatel ühiskonna ellu killukese vabadust - midagi sellist, mis on väärtusena tänaseski päevas alles. Stsenaristid Peeter Brambat ja Olavi Pihlamägi, režissöör Peeter Brambat. Tootja Film Tower Kuubis.