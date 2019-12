Fix on eestlaste kuulmismeeli paitanud juba pool sajandit. Tuntud hitid, värsked hääled ning lõbusad meenutused ja meeleolud kontserdi lava tagant.

Ja nende najal vaid seisab see terve tsirkus koos... Fix on eestlaste kuulmismeeli paitanud juba pool sajandit. Tuntud hitid, värsked hääled ning lõbusad meenutused ja meeleolud kontserdilava tagant. Täna mängime ainult Fixi! Toimetaja Heleri All, režissöör Kertu Köösel, produtsent Rait Roland Veskemaa.