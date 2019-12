Jan Uuspõld ja Ago Anderson. Piiri peal

Jan Uuspõllu ja Ago Andersoni pika karjääri vältel on see esimene kord, mil mehed koos laval mängivad. Nad asuvad lahkama omaenda elusid, et leida üles see piir, mida ületades ollakse juba läinud üle piiri. ETV toob vaatajani valitud palad populaarsest etendusest. Stsenaarium Jan Uuspõld, Ago Anderson, Gerli Tiganik. Režissöör Rene Vilbre. Stsenaarium Jan Uuspõld, Ago Anderson, Gerli Tiganik. Režissöör Rene Vilbre.