Õhtusöök ühele

1963 Der 90. Geburtstag - Dinner for One (Saksamaa) 31.12 kell 14:35

Legendaarne komöödia vanast daamist Miss Sophiest, kes tahab veeta oma 90. sünnipäeva sõprade seltsis. Kuna nood on surnud, peab ülemteener James mängima kõiki külalisi, kelleks on Mr Pomeroy, Mr Winterbottom, Sir Toby ja admiral von Schneider ning serveerib neile ka alkohoolseid jooke. Saksamaal näidatakse filmi igal aastavahetusel juba pea pool sajandit järjest ja sama kombe on omaks võtnud ka mitmete teiste maade telejaamad, sealhulgas ETV. Sama protseduur nagu igal aastal! Mängivad Freddie Frinton (1909-1968) ja Mary Warden (1891-1978). Inglise kirjaniku Lauri Wylie 1920. aastatel kirjutatud näidendi põhjal lavastatud sketši salvestas televisioonile 1963. aastal Saksa telekanal NDR, lavastaja Heinz Dunkhaze. Värviversioon valmis 1999 aastal. Sakslaste lavastus inglise pidusöögist jõudis esmakordselt briti televaatajateni alles 2018.aasta viimasel päeval.