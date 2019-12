Intervjuu Taani kuninganna Margrethe II-ga

Täna saabus Taani kuninganna Margrethe II oma kuninglikul jahil Tallinna, et tähistada Taani lipu ehk Dannebrogi 800. aastapäeva. Tähenduslikult on Dannebrog ka kuninganna palavalt armastatud purjejahi nimi ja selsamal laeval andis ta päev varem Eesti Televisioonile eksklusiivse intervjuu. Juttu tuleb kuninganna ajaloo- ja kunstihuvist, monarhia rollist ajal, mil Euroopa tundub kalduvat kreeni, kuid loomulikult ka sellest, miks on Taani jaoks head suhted Eestiga nii olulised. Saatejuht Margit Kilumets, režissöör Eva Katariina Taimre, produtsent Lii Kuldmäe.