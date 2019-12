UUS! Tulekandjad

150 aastat on möödas esimesest üldlaulupeost. 2019.aasta laulu- ja tantsupidu "Minu arm" tõi väljakutele kokku senisest suurima hulga pealtvaatajaid ja osalejaid, teiste seas andis oma panuse peo õnnestumisse viis noort inimest: dirigendid Pärt Uusberg, Valter Soosalu, Rasmus Puur ning tantsujuhid Rauno Zubko ja Liina Eero. Need on noored, kes laulupeotuld edasi kannavad ja aitavad traditsiooni hoida. Meenutame koos nendega möödunud pidu ja vaatame tulevikku. Režissöör Erle Veber, toimetaja ja produtsent Ruth Alaküla.