Lembit põgeneb haiglast, ehkki ta oli juba nõus ohtliku operatsiooniga, mis on ainus võimalus tema elu päästa. Kogu pere on mures ja korraldatakse otsingud, et põikpäine vanamees haiglasse tagasi viia. Käib võidujooks ajaga. Lembit leiab aga leppimise hoopis ootamatust kohast ja nõustub viimaks operatsiooniga. Lembit saadetakse ohtlikule lõikusele ja pole teada, kas ta enam narkoosist ärkabki. Kogu pere ootab ärevalt uudiseid. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.