UUS! Nõnda ka maa peal

Isa Lembit saab haiglast välja ja eitab uuesti igasugust abivajadust, ehkki on ilmselge, et tema peaga pole kõik korras ning raviga tuleks kiiremas korras alustada. Samal ajal läheneb Mariale kunagine kallim Taavi, kes on nüüd Maria isa raviarst. Isa Lembitu endine rivaal Ruuben tahab Lembituga leppida ja korraldab toreda kalastusretke, mis lõpeb aga tõelise katastroofiga. Samal ajal muutub soojemaks Lembitu ja tema välismaalasest lapselapse Isabeli suhe. Lembit kukub uuesti kokku ja on selge, et operatsiooniga tuleb kiirustada. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.