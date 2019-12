See aeg aastast

2018 That Time of Year (Taani) 26.12 kell 22:40

R: Paprika Steen. O: Paprika Steen, Sofie Gråbøl, Lars Brygmann jt. Katrine ja Madsi kodus on jõululaupäeval kogu pere taas koos ning selliste pühade ajal on seal ruumi kõigile – lahutatud vanematele, noorimale õele ja tema uuele mehele, samuti ka kolmele pere teismelisele tütrele, kes võitlevad ema tähelepanu pärast. Kena pinna all aga hiilib plahvatus, mis on sama kergesti süttiv kui kuivad kuuseoksad. Kui tõde hakkab päevavalgele imbuma, kustub ka jõuliselt pealesurutud illusioon pühadeaegsest kodurahust...