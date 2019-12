Meie eriline laulukoor

Briti näitleja Vicky McClure uurib, milline on muusika mõju inimestele, kes põevad dementsust hilisemas staadiumis.

Briti näitleja Vicky McClure uurib, milline on muusika mõju inimestele, kes põevad dementsust hilisemas staadiumis. Neli kooriliiget võtavad osa enneolematus katses. Nottinghami Ülikoolis on eesmärk uurida, kuidas muusikat kuulates nende aju erinevad piirkonnad omavahel infot vahetavad. Kuid varsti tõstavad pead uued katsumused, mis ähvardavad kogu projekti uppi lüüa, sest haiguse tõttu on kooriliikmetel üha raskem laulusõnu meeles pidada. Südamlik lugu jõuab haripunkti suurejoonelise etteastega tähtsal üritusel. Kas ebatavalist laulukoori saadab edu või läbikukkumine?