Mehed ei nuta

Ülipopulaarne ja palju tsiteeritud seikluskomöödia unetutest meestest, kes tõelise sanatooriumi asemel viiakse ravile üksikule asustamata saarele. Mehed hakkavad tegutsema, et saarelt pääseda. Varsti selgub, et see on rohkem nagu poolsaare moodi saar”. Stsenaristid Enn Vetemaa ja Sulev Nõmmik, režissöör Sulev Nõmmik, operaator Kaljo Jõekalda, helilooja Ülo Vinter. Osades Ants Lauter, Ervin Abel, Kalju Karask, Lia Laats, Voldemar Kuslap, Endel Pärn, Leo Normet jt.