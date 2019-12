Kas 300 sõdurile on võimalik pakkuda metsas peale Kevadtormi karmi õppust gurmeerestorani tasemel kokakunsti?

Kuidas on seotud veis ja Eesti kaitsevõime? Kas 300 sõdurile on võimalik pakkuda metsas peale Kevadtormi karmi õppust gurmeerestorani tasemel kokakunsti? See selgub Ööbiku gastronoomiatalu peremehe Ants Uustalu ja Wenna koostöös keset mürskude vilinat Aegviidu polügoonil. Saade valmis koostöös talunike MTÜ-ga Liivimaa Lihaveis. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk.