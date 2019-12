Meie eriline laulukoor

Muusikateraapia võib muuta dementsust põdevate patsientide elu. Briti näitleja Vicky McClure otsib oma laulukoori inimesi, kes põevad dementsust.

Muusikateraapia võib muuta dementsust põdevate patsientide ja nende lähedaste elu. Briti näitleja Vicky McClure otsib oma erilisse laulukoori inimesi, kes jagavad ühist saatust – nad kõik põevad erinevas staadiumis dementsust. See on lugu, kus igapäevakatsumused põimuvad uute teaduslike lähenemistega. Põhjalikud aju-uuringud ja esimesed omalaadsed katsetused maailmas paljastavad, milline imetabane mõju ajule on muusika mängimisel ja kuulamisel.