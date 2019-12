Televaatajate jõuluaega kuulub kindlasti ka heategevusprogramm "Jõulutunnel". Tänavu on saade eetris 20. korda. Nende aastate jooksul oleme kogunud rohkem kui 3,3 miljonit eurot ja aidanud tuhandeid abivajajaid. Sel aastal räägime psüühiliste häiretega lastest, kelle ühiskond, täiskasvanud või siis teised lapsed, on katki teinud. Sügava hingetrauma põhjuseks võib olla kiusamine, väärkohtlemine, netisõltuvus, hülgamine, vägivald, mille tagajärjel tekivad lastel ärevushood, hirm, söömishäired, depressioon, keskendumisrakused, autism... Võtsime endale senisest suurema ülesande - tahame televaatajate toel luua selliste laste jaoks põhjamaade eeskujul miljööteraapilise ravikodu, kus terveneda, terapeutide ja tugiisikute abiga nii kaugele jõuda, et taas iseenda ning oma eluga iseseisvalt hakkama tulla. Jõulu esimesel pühal tuleb stuudiosse palju toredaid külalisi. Teemakohased videolood on saatesse toonud Christel Karits, Silvia Karro, Aivi Parijõgi, Hannes Hermaküla, Jüri Muttika, Kaidor Kahar. Nagu ikka, on eetris ka hea muusika. Esinevad Miljardid, Raul ja Carlos Ukareda, Jäääär, Justament, Sissi, Laura ja Koit, Curly Strings, Anne Veski, Lenna, Reket jt. Annetustelefonid on avatud 20. novembrist kuni 31. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab ravikodu rajamiseks annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 annetate 10 eurot ja numbrile 900 7703 annetate 25 eurot. Suuremaid annetusi saavad nii eraisikud kui ka firmad teha keskkonnas www.peedukodu.ee. Saatejuhid on Anna ja Kristjan Pihl. Režissöör Sander Allikmäe, toimetajad Marika Kaasik, Ene-Maris Tali, Silvia Karro, Piret Jürman, muusikatoimetaja on Birgit Rae, kunstnik Ivi Piho, juhtoperaatorid Raul Priks ja Tarmo Korol, projektijuht ning produtsent Ene-Maris Tali. Jõultunneli partner on MTÜ Oskar Alliku kodu.