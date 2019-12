Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst

Eesti toidukultuuri uus suund on suuresti saanud inspiratsiooni Põhjamaade kokakunstist. Tareq tutvub lähemalt Eesti maapiirkondadega ning läheb siis tagasi Tallinna, et kohtuda inimestega, kes peavad küll lugu kohalikust toidutraditsioonist, kuid on samas avatud ka uutele ja innovatiivsetele ideedele.