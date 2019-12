Selleks, et juhtida autot, tuleb käia autokoolis ja sooritada eksam. Laevakaptenil ja keevitajal peab olema vastav kvalifikatsioon.

Selleks, et juhtida autot, tuleb käia autokoolis ja sooritada eksam. Laevakaptenil ja keevitajal peab olema vastav kvalifikatsioon. Lapsevanemaks võib saada aga praktiliselt igaüks, sõltumata eeldustest või oskustest. Aga vahel veavad need oskused alt. "Oma või võõras" räägib keerulise loo ühest toredast Eesti perest, kus võõrad on saanud vägagi omadeks ja omad paraku võõraks jäänud. Režissöör Ermo Säks, toimetaja Marit Ummelas. Tootja Full Frontal Films.