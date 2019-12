Jõuluõhtu omadega

Ühes vanas rehetalus Tallinna lähedal Ülgasel on jõuluvana ootel pidulisi kolmest põlvkonnast. Kõige toredam on, et nad kõik armastavad laulda...

Ühes vanas rehetalus Tallinna lähedal Ülgasel on jõuluvana ootel pidulisi kolmest põlvkonnast. Kõige toredam on, et nad kõik armastavad laulda - vanaema lapselapsega ja isa pojaga. See on Jüri perekoor, kellel kena komme jõuluajal koos pika laua taha istuda, möödunud aegu meenutada, nalja visata ja ennekõike laulda ning tantsida. Koori perenaine Rutt Ridbeck nägi juba 17 aastat tagasi ette, et kui vanad ja noored koos laulma panna, jagub rõõmu kõigile. Jõuluvana leidis ka sellesse talusse tee. Režissöör Maire Radsin, toimetaja Reet Linna, produtsent Age Kraus.