Kremli ööbikud

See lugu pole mitte ainult Joalast. See on üldistus tervest plejaadist Eesti muusikutest, omamoodi kremli ööbikutest. Režissöör Erle Veber

Loo keskmes on üks päev Jaak Joala elust 1987. aastal, mõned aastad enne suurelt lavalt lahkumist. Sel päeval annab ta ühes tundmatuks jääda soovivas nõukogude linnas seitse kontserti. Tegevus toimub küll ühe päeva jooksul, kuid mälupiltidena liigub ta pidevalt oma minevikku ja tulevikku. See on lugu Jaak Joalast, kuulsuse ihast ja oskusest seda kanda. Lavastaja Robert Annus. Laval Märt Avandi, Juss Haasma, Priit Strandberg, Saara Pius, Maria Annus, Katrin Pärn, Robert Linna, Tambet Seling, Janek Joost. Režissöör Erle Veber, produtsent Rait Roland Veskemaa.