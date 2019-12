Meie rannaniidud oma eripära ja liigirikkuse tõttu arvatud Euroopa Liidu loodusdirektiivi I lisasse kui esmatähtis elupaigatüüp.

Nagu teame - Maarjamaa kamar on ahas ja vaene. Naftat tuleb parimal juhul telereklaami diivanist. Samal ajal on meie rannaniidud oma eripära ja liigirikkuse tõttu arvatud Euroopa Liidu loodusdirektiivi esimesse lisasse kui esmatähtis elupaigatüüp. Kogu Euroopas võib seda elupaigatüüpi kohata vaid siin – Läänemere ääres ja kõige enam just Eestis. Nii me sööme kulda seda ise teadmata. Saade on valminud koostöös talunike ühendusega Liivimaa Lihaveis. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk.