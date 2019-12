Jõuluks koju! Määra Mäe Meistrikoja perenaine Eva Raudkivi

Kõik me unistame oma rütmi järgi kulgevast elust kusagil metsade keskel koos armsate inimestega. Või vähemasti valdab meid see tunne kord aastas...

Kõik me unistame oma rütmi järgi kulgevast elust kusagil metsade keskel koos armsate inimestega. Või vähemasti valdab meid see tunne kord aastas, jõulude aegu. Kuid on inimesi, kel iseenda järgi kulgevast elurütmist on saanud elustiil ja neil pole põrmugi kahju, kui teised nende olemisest osa saavad. Kunstnik Eva Raudkivi sai koos norralasest elukaaslase Vidar Nordbergiga oma koduhoovis, Määramäel, valmis meistrikoja. Nüüd minnakse vastu esimestele jõuludele. Veedamegi seal mõnusasti aega, mätsime savi, sööme maitsvat kaalikarooga ja seame kodu valmis, et praegu veel Norras askeldav Vidar võiks jõuluõhtul kojujõudmise üle rõõmustada. Saatejuht Grete Lõbu, režissöör Olga Käo, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Ene-Maris Tali.