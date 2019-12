Saade portreteerib inimesi, kes on tööpostil hoolimata nädalapäevast või kellaajast, isegi siis, kui teised pühadelauas sülti söövad või pärast...

Saade portreteerib inimesi, kes on tööpostil hoolimata nädalapäevast või kellaajast, isegi siis, kui teised pühadelauas sülti söövad või pärast aastavahetusemöllu lõunani magavad. Kas nad ka kahetsevad, et ei saa pühi oma pere ringis veeta või on sel ajal töötamisel hoopis teatud plussid? Kes on need kaitseinglid, kes tagavad ühiskonna turvalise toimimise ka pühade ajal, et kõik ülejäänud saaks rihma lõdvaks lasta? Autor-režissöör Ermo Säks, toimetaja Marit Ummelas, tootja Full Frontal Films.