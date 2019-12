Pulmatragöödia

Kõik on valmis selleks, et pidada Bordo ja Mimsi pulmapidu - ilusaim pidu kogu maal.

Kõik on valmis selleks, et pidada Bordo ja Mimsi pulmapidu - ilusaim pidu kogu maal. Kuid oh häda, Mimsi lukustab end vahetult enne pulmapidu vannituppa, keeldudes paari minemast. Pulmakülalised ootavad, vanemad on šokis. Neil Simoni menukomöödia lavastas Jaan Pihlak. Mängivad Ita Ever, Aarne Üksküla, Katrin Kohv ja Peeter Oja. Kunstnik Liina Pihlak, muusikaline kujundaja Alo Mattiisen, operaatorid Jüri Suurevälja, Peep Laansalu, Heino Veske, Peeter Tungal ja Feliks Grossmann, toimetaja Katrin Seppel.