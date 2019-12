Judi Dench - kirg puude vastu

2017 Judi Dench: My Passion for Trees (Suurbritannia) 23.12 kell 08:05

Oscari võitnud Judi Dench on üks briti armastatumaid näitlejannasid, kelle kirg oma eriala vastu tuleb esile igas esituses, kuid vähesed teavad, et tal on ka teine kirg – sügav armastus puude vastu. Nüüd viib ta vaataja maagilisele retkele metsadesse, kus innovatiivne filmitehnika võimaldab avastada puude imetabast salajast elu kõigil neljal aastaajal ja ühtlasi ka Judi Denchi vähem tuntud palet.