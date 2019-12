Tartu Ülikoolis merebioloogiks õppinud Aune Veersalu on Saamimaal pea 20 aastat tegelenud ebapärlikarbi uurimisega. Eestis on ebapärlikarp peaaegu välja surnud, Soomes olukord nii katastroofiline ei ole, kuigi Aune väidab, et tema uurimisaja jooksul on ebapärlikarbi arvukus kõvasti vähenenud. Probleem on see, et noori karpe ei ole. Mis on selle põhjuseks? Kui tarbijal on valida, kas külmutatud või värske kala, siis ta eelistab kindlasti värsket. Kalurid otsivad lahendust, kuidas säilitada värsket kala pikema perioodi jooksul. Tarmo Mikussaar jälgib rebase toimetamisi. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Mattias Veermets, Tarmo Mikussaar, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.