Jõulutunnel. Lootus

Jõulutunneli tänavune eesmärk on rajada miljööteraapiline ravikodu hingelt katkistele lastele. Mida see tähendab? Räägime loo neiust, kellel oli kadunud mõte ja põhjus edasi elada, kuid kes nüüd, pärast aastatepikkust teraapiat koos psühhiaater Anne Daniel-Karlseniga, õpib ning töötab ja kelle elul on taas mõte. "Eesti on liiga väike, et kaotada veel üks laps, kelles on kustunud lootus!" ütleb Anne. See lugu selgitab, miks ja kellele on sellist kodu vaja ning kuidas töötab ja tervendab sarnane ravikodu Rootsis, Järnas, ning milline saab olema meie oma Peedus. Saatejuht Hannes Hermaküla, režissöör ja operaator Sander Allikmäe, toimetaja Piret Jürman, produtsent Ene-Maris Tali.