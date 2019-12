Serengetis on head ajad ja toitu jagub külluses, kuid rida ootamatuid sündmusi pöörab loomapered üksteise vastu ning paneb suhted proovile.

Serengetis on head ajad ja toitu jagub külluses, kuid rida ootamatuid sündmusi pöörab loomapered üksteise vastu ning paneb suhted proovile. Vapper emalõvi Kali, kes on reegleid rikkunud ja saanud pojad võõraga, pagendatakse praidist. Kirglik paavian Bakari on nugade peal uue agressiivse karjajuhiga, kes varastas emase, kellesse ta oli kiindunud. Noor hüään Zalika kaotab ema ja peab hakkama karja juhiks, mis on suur vastutus. Teismeeas elevant Tembo otsib oma kohta karjas, kui tema ema toob ilmale uue poja. Kõik need loomad püüavad toime tulla maailmas, mis nende jaoks on pahupidi pööratud.