Istanbuli Vürtsiturul

Hille Hansole, kes elab Istanbulis, on parim paik jõulukinkide ostmiseks Vürtsiturg, mis tegutseb alates 16. sajandist ja mille tänavaterägastikku palistavad tuhanded poekesed. Ostmine ja kauplemine Türgi turul on justkui lustlik näitemäng - meelitamine, moosimine ning tingimine, kuid kaupa ostes jääb ostjale kindlasti tunne, et just sina oled võidumees. Koos Hillega käisid Vürtsiturul režissöör-operaator Sander Allikmäe ja toimetaja-produtsent Ene-Maris Tali.