Parmupill on pisike, aga viimasel ajal teinud suure põrina saatel hüppe meie kõigi südamesse ja pannud puusa nõksuma. Mis toimub, kas see on siis paljulauldud hullus või pärimusest pärit maagia? Parmupillist ja pillimängust räägivad meile Cätlin Mägi, Juhan Suits ning Meisterjaan. Autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.