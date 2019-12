Morna linna ilmub Riks, kellel on asja Allani juurde, arutamaks, kas saaks kuidagi Luuasaarel kasuks olla.

Morna linna ilmub Riks, kellel on asja Allani juurde, arutamaks, kas saaks kuidagi Luuasaarel kasuks olla. Teine mitteametlik visiit sünnib spontaanselt: Riks helistab Uku ukse taga. Need mehed pole ammu kokku saanud. Evelin on stressist üle saanud ja askeldab jälle Morna hotellis ning leiab aega ka Are juurde sisse põigata. Allan viib aga oma vihjetega ema Alma nii kaugele, et see on valmis pojamühakat sussiga viskama.