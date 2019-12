Tammepuu - looduse vapraim võitleja

Teises osas on talv möödunud ning professor George McGavin jätkab väärika tammepuu elu ja toimetuste uurimist kevadel ja suvel.

Teises osas on talv möödunud ning professor George McGavin jätkab väärika tammepuu elu ja toimetuste uurimist kevadel ning suvel. Käes on paljunemisaeg ja ühtlasi algab keeruline võitlus kiskjate vastu, kes ähvardavad puu elusalt nahka panna. Samuti on oodata arvukalt kostilisi, kes peavad tamme oma koduks, ja unustada ei saa ka kõige tähtsamat bioloogilist protsessi - fotosünteesi.