Uudishimu tippkeskus

Kas meie noored on tähenduslikkuse otsijad, kes on tulnud elu uueks looma või õrnad lumehelbekesed, kes tööturu pingeväljas ära sulavad?

Võrsumas on ajaloo suurim põlvkond - mitte kunagi pole maailmas olnud rohkem noori, kui just praegu. Kas nad on tähenduslikkuse otsijad, kes on tulnud elu uueks looma või õrnad lumehelbekesed, kes tööturu pingeväljas ära sulavad? Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.