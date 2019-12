Allan ja Mare meenutavad kuuma noorusaega. Nende poeg Jaanus otsib teed, mis on täiesti ära kadunud - nii merel kui ka kuival maal.

Kristjanil on kirev päev: algul sõimab Laine teda kollaseks krokodilliks, pärast on tal õnn isegi natuke aega baarimeest mängida. Georgi peetakse aga koristajaks. Tiina pubisse siseneb pikk, noor ja salapärane mees - kes muu, kui pianist Vaapo.