Külakesest linna

Linnas on laat ja kohalikud tähistavad seda. Alf kroonitakse laada kuningaks, Queenie võidab sea ja kogukond hakkab teda suureks pidusöögiks nuumama. Gabriel osutub tülikaks kostiliseks. Kas Dorcas kohaneb sellega, et tema katuse all elab meesterahvas?