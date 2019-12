Ursula, kes on nüüd ju Mornas lausa välismaalane, saab kokku Oliver-Steniga. Selgub, et neilgi on, mida meenutada ja millest heldida.

Ursula, kes on nüüd ju Mornas lausa välismaalane, saab kokku Oliver-Steniga. Selgub, et neilgi on, mida meenutada ja millest heldida. Mare püüab välja selgitada, kas Allan ikka loeb raamatuid ja kui ei, siis miks ta seda ei tee. Ahvena hingepõhjas kobrutab äng. Tal on halvad eelaimdused, et poeg Henry puksib ta kiriku ükskord spaast välja. Tõsi, kui talle tuleb külla vana seikluskaaslane Jürka, siis mured ajutiselt ununevad. Henry aga piirab endiselt Saarat.